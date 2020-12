Business news: Cina, produzione carne di maiale dovrebbe ristabilirsi nella prima metà del 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione di carne maiale in Cina dovrebbe ristabilirsi completamente nella prima metà del 2021. Lo prevede il ministero dell'Agricoltura e degli affari rurali cinese. Secondo il dicastero, entro la fine di novembre l'inventario dei suini vivi e delle scrofe da riproduzione ha raggiunto oltre il 90 per cento dei livelli osservati negli altri anni. Le scrofe da riproduzione in stock monitorate dal ministero sono aumentate a oltre 41 milioni, mentre i suini vivi hanno superato i 400 milioni. Il mese scorso, i suini appena nati negli allevamenti con oltre 500 maiali in stock hanno raggiunto oltre 31 milioni, in crescita del 94,1 per cento rispetto all'inizio dell'anno. "Si prevede che l'offerta di carne di maiale in Cina aumenterà del 30 per cento anno su anno durante le prossime festività del Capodanno cinese, rendendo il prezzo complessivo della carne di maiale inferiore a quello dello stesso periodo dell'anno scorso", ha affermato Wei Hongyang, funzionario del ministero. La Cina ha adottato misure per aumentare l'offerta dall'inizio del 2020, incluso il rilascio di riserve di carne di maiale congelata e l'aumento delle importazioni. Per attutire l'impatto della pandemia di Covid-19, Pechino ha aumentato il sostegno finanziario come sussidi e prestiti per le principali contee produttrici di carne di maiale nel tentativo di incoraggiare la produzione di maiale. In ottobre, il numero di maiali disponibili per la macellazione è aumentato del 26,9 per cento su base annua e quello delle scrofe da riproduzione è aumentato del 31,5 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. (Cip)