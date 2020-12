Business news: Huawei punta a dotare del sistema operativo HarmonyOS tutti i suoi prodotti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso tecnologico cinese Huawei Technologies ha in programma, a partire dal prossimo anno, di dotare del suo sistema operativo interno HarmonyOS tutti i suoi prodotti auto-sviluppati, tra i quali smartphone e tablet. Yang Haisong, vicepresidente del dipartimento software del gruppo consumer di Huawei, ha affermato che, finora, più di centomila sviluppatori di software hanno partecipato ai progetti di sviluppo di HarmonyOS e il numero di partner hardware è raddoppiato, passando da cinque a dieci. Huawei ha appena rilasciato una versione di HarmonyOS 2.0 rivolta agli sviluppatori di applicazioni per smartphone, mentre lavora per prepararsi alla transizione dal sistema operativo Android di Google a quello di propria creazione. L'iniziativa ha lo scopo di incoraggiare gli sviluppatori a creare applicazioni di telefonia mobile per HarmonyOS, creando una solida base affinché Huawei possa utilizzare il sistema operativo nei suoi smartphone il prossimo anno. Wang Chenglu, presidente del dipartimento software del gruppo consumer di Huawei, ha affermato che finora diversi produttori di elettrodomestici, come Midea, Joyoung e Robam Appliances, hanno rilasciato prodotti come forni e ventilatori di scarico fumi che funzionano su HarmonyOS. "L'obiettivo del gigante tecnologico per il 2021 è coprire oltre cento milioni di dispositivi di oltre 40 marchi tradizionali", ha affermato Wang. (Cip)