Governo: Di Maio, un piacere parlare con famiglie pescatori, domani in Qatar

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, al ritorno da Trieste, si è collegato con la comunità di Mazara del Vallo e ha "avuto il piacere di parlare con le famiglie dei pescatori siciliani (rilasciate giovedì dalle autorità libiche di Bengasi), che domani finalmente potranno riabbracciare i propri cari". Lo ha scritto il titolare della Farnesina su Facebook, spiegando che ha parlato anche con gli armatori e il sindaco di Mazara del Vallo. "Ho augurato loro, insieme al ministro Alfonso Bonafede, un buon Natale, che spero sarà più sereno dopo il rientro a casa dei propri familiari". Di Maio ha annunciato che domani sarà in missione in Qatar "per tutelare le imprese italiane". Ritornando sul rilascio dei pescatori fermati a inizio settembre in Libia, Di Maio ha affermato: "Lo Stato ha vinto, l’Italia ha vinto. Continuiamo a lavorare, con umiltà e in silenzio". (Res)