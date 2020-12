Business news: Cina, regolatore mercato sanziona giganti tecnologici per violazioni leggi anti-monopolio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La State Administration of Market Regulation (Samr) - il regolatore del mercato cinese - ha multato Alibaba Group, China Literature, sostenuta da Tencent Holdings, e Shenzhen Hive Box di 500 mila yuan (oltre 76.400 dollari) ciascuna per non aver segnalato correttamente gli accordi per le revisioni antitrust. Il regolatore ha reso di noto la decisione dopo aver esaminato gli accordi negoziati dalle aziende, tra cui l'accordo di Alibaba con Intime Retail (Group) Co, l'acquisizione di China Literature di New Classics Media e l'acquisizione di China Post da parte di Shenzhen Hive Box Logistica intelligente. La Cina ha promesso di rafforzare la supervisione dei giganti tecnologici nazionali, prendendo atto delle preoccupazioni per la progressiva emersione di monopoli che frenano la concorrenza e hanno accumulato il potere di abusare dei dati dei consumatori e violarne i diritti. (Cip)