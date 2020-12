Raggi: sindaca assolta in appello, M5s esulta, opposizioni pronte a campagna elettorale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ora silenzio! Quattro anni di fango restituiti a chi ha provato con ogni mezzo ad abbatterla!" il commento del marito di Raggi, Andrea Severini. Plaude alla sentenza di assoluzione il ministro degli Esteri M5s Luigi Di Maio, che su Facebook scrive: "Oggi Virginia Raggi è stata assolta. Ancora una volta. Continua a resistere grande donna, il MoVimento 5 Stelle resiste insieme a te". Anche il capo politico Vito Crimi saluta positivamente la sentenza: "Virginia Raggi ancora assolta. È l'ennesima conferma della sua correttezza, del suo rispetto verso i cittadini. Non è passato un giorno senza attacchi, insulti, fango, fake news. Ma ha sempre risposto con i fatti, e un costante impegno per rendere Roma una città migliore. Forza Virginia, avanti tutta". Festeggia anche il capo staff della Raggi Massimo Bugani: "Virginia Raggi assolta anche in appello! Un caloroso e affettuoso saluto a tutti coloro che avevano sperato nella sua condanna". (segue) (Rer)