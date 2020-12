Raggi: sindaca assolta in appello, M5s esulta, opposizioni pronte a campagna elettorale (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arrivano anche dal centrosinistra romano gli auguri alla sindaca di Roma Virginia Raggi per l’assoluzione, ma il giudizio sull'operato politico rimane netto e lapidario. "Sono contento che Virginia Raggi sia riuscita a dimostrare la propria estraneità ai fatti contestati - afferma, in una nota, il segretario del Pd e presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti -. Dalla sindaca mi dividono molte cose: visioni politiche e temi amministrativi - aggiunge -. Ma è addirittura ovvio dire che il confronto o la battaglia politica nulla deve avere a che fare con le vicende giudiziarie". Il segretario del Pd Roma Andrea Casu in una nota afferma: “Come democratici salutiamo da garantisti, noi siamo sempre garantisti, l'assoluzione nel processo che riguarda Virginia Raggi. Ma ora nessuno provi a strumentalizzare questa sentenza per cercare di nascondere il totale fallimento politico di questa amministrazione. Per noi non cambia nulla: il malgoverno della sindaca è sotto gli occhi del mondo e a pagarne il prezzo ogni giorno sono tutti i romani - continua Casu - Noi continuiamo a lavorare per la riscossa politica e civica della Capitale nel 2021”. (segue) (Rer)