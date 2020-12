Business news: Cina, investimenti diretti esteri aumentati del 5,5 per cento a novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investimenti diretti esteri (Ide) nella Cina continentale sono aumentati del 5,5 per cento anno su anno a novembre, per un totale di 98,7 miliardi di yuan (14,38 miliardi di dollari). Lo ha reso noto il ministero del Commercio cinese. La cifra segna l'ottavo mese consecutivo in cui il Paese ha assistito alla crescita degli Ide. Nei primi undici mesi del 2020, gli Ide sono aumentati del 6,3 per cento anno su anno, secondo i dati. Gli investimenti esteri nel settore dei servizi sono stati pari a 704,46 miliardi di yuan (107,5 miliardi di dollari) durante il periodo gennaio-novembre, con un aumento del 16,1 per cento su base annua e pari al 78,3 per cento degli Ide totali del paese. Il settore dei servizi high-tech ha visto i suoi Ide salire del 31,6 per cento anno su anno nei primi undici mesi, con investimenti in servizi di progettazione e ricerca e sviluppo in aumento del 93,6 per cento. (Cip)