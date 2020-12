Malesia: vaccino anti-Covid, il governo raggiunge accordo con AstraZeneca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Malesia ha raggiunto un accordo con la multinazionale dell’industria farmaceutica AstraZeneca per vaccinare circa il 20 per cento della sua popolazione di 32 milioni di abitanti. Lo ha annunciato il ministro della Sanità Adham Baba, secondo cui si tratta di un’intesa simile a quella già stretta dall’esecutivo con la statunitense Pfizer e il suo partner tedesco BioNTech. I vaccini prodotti da queste ultime due aziende dovrebbero arrivare nel Paese del sud-est asiatico a partire dal prossimo febbraio. Il governo punta inoltre a ricevere dosi sufficienti a vaccinare il 10 per cento della propria popolazione attraverso lo strumento Covax, sostenuto dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). (Fim)