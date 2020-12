Milano: Rossello, con capitolo sport programma FI pronto, ora la parola al presidente Berlusconi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Considerazione corale: Milano deve presentarsi all'appuntamento con idee molto chiare e la squadra deve essere capace. Attivi anche i nuovi ingressi dei candidati alla prima esperienza che sottolineano che non va trascurato ma dovrà essere valorizzato anche lo sport dilettantistico portando sul tavolo anche le valutazioni degli effetti post-pandemici. Carraro conferma "il più grande dei movimenti di Volontariato: che coinvolge 5 milioni di persone; Milano è la città con il maggior numero di società sportive rispetto al numero di abitanti", congratulandosi per la preparazione e la volontà della squadra di Milano. (Com)