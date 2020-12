Legge Bilancio: da commissione via libera a emendamento ex Cassa Mezzogiorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato approvato dalla commissione Bilancio della Camera l'emendamento a firma Mancini-Segneri che prevede l'istituzione di un fondo per il contrasto della de-industrializzazione dei territori della ex cassa del mezzogiorno non ricompresi tra le regioni del sud beneficiarie di politiche di vantaggio. Il fondo, gestito dal ministero per il Sud e la Coesione territoriale ha una prima dotazione pari a 135 milioni di euro in tre anni e sarà destinato ai Comuni per bandi rivolti al tessuto imprenditoriale. (Rin)