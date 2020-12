Legge Bilancio: assegno di 500 euro per mamme single con figli disabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione Bilancio della Camera ha approvato un emendamento che prevede un assegno mensile di 500 euro per le mamme single disoccupate o monoreddito con un figlio che abbia una disabilità di almeno il 60 per cento. "Siamo soddisfatti per l'approvazione del nostro emendamento che prevede un assegno di 500 euro per madri sole con figli con disabilità – commenta Celeste D'Arrando, portavoce del M5s in commissione Affari sociali alla Camera - . Ci rivolgiamo a madri sole, disoccupate o monoreddito con un figlio che abbia una disabilità di almeno il 60 per cento. Stanziamo 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Si tratta di un segnale importante per l'intero Paese e soprattutto un passo avanti a sostegno della disabilità e delle donne".(Rin)