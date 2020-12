Regno Unito: premier scozzese, "momento più pericoloso" dell'emergenza Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione epidemiologica legata al Covid-19 in Scozia è “grave” ma non come in altre parti del Regno Unito. Lo ha detto la premier scozzese, Nicola Sturgeon, intervenuta pubblicamente dopo l’annuncio del primo ministro britannico, Boris Johnson, sulla nuova stretta a Londra e in altre aree del Paese. Sturgeon parla con toni forti, tipici della premier scozzese, ma trasmettendo anche le sue emozioni e il dispiacere derivante dalla necessità di adottare nuovamente delle restrizioni nella nazione. Di fatto, dal cosiddetto "boxing day" - il 26 dicembre- in Scozia entreranno in vigore restrizioni di livello 4, per tre settimane. Questo potrebbe essere il "momento più pericoloso" dall'inizio della pandemia, ha detto Sturgeon, secondo cui è ora di "agire di conseguenza". "Se interveniamo ora, possiamo evitare che questa grave situazione si concretizzi", ha continuato, sottolineando la necessità di "un'azione preventiva". Secondo la premier scozzese, tuttavia, "non ci sono prove" che suggeriscano che il nuovo ceppo di Covid riscontrato in alcune zone del Regno Unito causi malattie più gravi e che avrà un impatto sull'efficacia del vaccino, anche se non si può escludere un nuovo aumento della curva qualora il pericolo dovesse essere ignorato. (segue) (Rel)