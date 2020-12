Regno Unito: premier scozzese, "momento più pericoloso" dell'emergenza Covid-19 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se non agiamo con fermezza e decisione, (il nuovo ceppo di Covid) prenderà piede anche qui", ha detto Sturgeon, aggiungendo che non intervenire ora potrebbe significare vedere il sistema sanitario sopraffatto e "molte più persone" morire. "Se agiamo ora, abbiamo la possibilità di tenere la situazione sotto controllo", ha detto ancora la premier scozzese, secondo cui servirà quindi “alzare di nuovo la guardia". Per questo motivo ci sarà un "severo divieto agli spostamenti" tra la Scozia e il resto del Regno Unito durante il periodo festivo. Sturgeon ha aggiunto, inoltre, che il governo esaminerà anche le regole sui viaggi internazionali. La premier scozzese ha specificato che solo per il giorno di Natale sarà previsto un allentamento delle restrizioni. Sturgeon, ammettendo di aver quasi voglia di piangere a causa di quest'annuncio, ha affermato di essere consapevole della durezza delle nuove misure, ma ha anche aggiunto che il virus è ingiusto e "non tiene conto del Natale". Infine, la premier ha posticipato la riapertura delle scuole: “Solo i figli di lavoratori delle categorie primarie potranno rientrare anticipatamente”, ha detto la premier, fissando come nuova data per la ripresa delle attività in presenza il 18 gennaio e non più l’11, come precedentemente previsto. (Rel)