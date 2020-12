Usa: Trump, attacco hacker “ingigantito” da media, dietro potrebbe esserci la Cina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parole che stridono con quelle pronunciate solo poche ore prima dal segretario di Stato Mike Pompeo, secondo cui è “piuttosto chiaro” che dietro l’attacco vi sarebbe la Russia. “Non posso dire di più, stiamo ancora cercando di capire di che cosa si tratta e sono sicuro che alcune informazioni resteranno classificate. Ma è possibile affermare che c’è stato un significativo tentativo di usare un segmento di software di una parte terza per una intrusione all’interno dei sistemi del governo statunitense e, come sta emergendo, di compagnie private e di altri governi nel mondo”, ha dichiarato Pompeo nel corso del “Mark Levin Show”. “Credo – ha aggiunto il segretario di Stato – che possiamo dire abbastanza chiaramente che in questa attività sono coinvolti i russi”. Secondo la Casa Bianca, gli hacker avrebbero sottratto informazioni dalla posta elettronica delle agenzie federali attraverso una falla nella piattaforma Orion dell’azienda texana SolarWinds. (Nys)