- Un uomo è stato accoltellato in via Mauro Macchi angolo via Scarlatti, a pochi passi dalla Stazione Centrale di Milano. Il corpo è stato trovato da un passante tra i ponteggi di un palazzo in fase di ristrutturazione e, accanto al cadavere, sarebbe stato trovato anche il coltello. Sull'episodio indagano i carabinieri. (Rem)