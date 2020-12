Business news: giapponese Hitachi vende divisione elettrodomestici a turca Arcelik per 300 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hitachi intende vendere il 60 per cento della sua divisione di elettrodomestici al colosso manifatturiero turco Arcelik per 300 milioni di dollari, con l'obiettivo di lavorare congiuntamente alla crescita delle attività sul mercato internazionale. Lo riferisce il quotidiano "Nikkei". Ad oggi Hitachi effettua l'80 per cento delle vendite di elettrodomestici sul mercato giapponese, e la gran parte delle operazioni internazionali, relativamente ridotte, sono concentrate in Cina e nel Sud-est asiatico. L'unione con Arcelik, che vanta una solida presenza in Europa e Africa, dovrebbe consentire a Hitachi di aumentare le vendite e la profittabilità su quei mercati. Hitachi affida il business degli elettrodomestici a Hitachi Global Life Solutions, il cui segmento internazionale a un valore di circa 500 milioni di dollari. (Git)