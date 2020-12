Business news: Kazakhstan, risolto contenzioso fra governo e azionisti del giacimento Karachaganak

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Kazakhstan e gli azionisti del progetto per lo sviluppo del giacimento di gas condensato di Karachaganak hanno risolto una disputa di lungo corso sulla condivisione della produzione. È quanto riferito dal ministero dell’Energia kazakho, secondo cui il consorzio che controlla il giacimento – composto da Eni, Shell, Chevron, Lukoil – ha saldato una somma di 1,3 miliardi di dollari al governo di Nur-Sultan. "Le parti hanno posto fine alla controversia a lungo termine firmando un accordo di risoluzione. L'essenza del disaccordo risiedeva nell'equa ripartizione della produzione e, di conseguenza, nella distribuzione del reddito tra le parti. A seguito di trattative lunghe e difficili, le parti sono riuscite a giungere a una soluzione amichevole della controversia", si legge nel comunicato del ministero dell'Energia. Le parti hanno anche approvato l'avvio dell'attuazione del progetto di investimento per l'ampliamento del giacimento con l'obiettivo di garantirne il livello di produzione. Questo progetto prevede la costruzione di un compressore di reiniezione del gas e delle relative strutture con un investimento di circa un miliardo di dollari. Ciò consentirà di mantenere il volume di produzione al livello di 10-11 milioni di tonnellate di idrocarburi liquidi all'anno. Gli azionisti del giacimento Karachaganak, uno dei più importanti del Kazakhstan, sono Shell (29,25 per cento), Eni (29,25 per cento), Chevron (18 per cento), Lukoil (13,5 per cento) e KazMunayGaz (10 per cento). (Res)