Business news: Cina, capacità eolica installata in aumento di 3,63 milioni di kilowatt nei primi dieci mesi

- La Cina si è classificata prima al mondo per capacità di produzione di energia da fonte eolica di recente installazione. La capacità eolica installata nel Paese ha continuato ad espandersi durante i primi dieci mesi dell'anno: il Paese ha aggiunto 18,29 milioni di kilowatt di capacità, in crescita di 3,63 milioni di kilowatt rispetto a un anno fa. Lo ha reso noto l'Amministrazione nazionale dell'energia cinese. I combustibili non fossili hanno rappresentato il 15,3 per cento del consumo energetico nazionale lo scorso anno, rispettando in anticipo l'impegno della Cina verso la comunità globale per il 2020. (Cip)