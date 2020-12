Scuola: Bonaccini, Regioni fortemente impegnate per fase riapertura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Regioni sono "fortemente mobilitate per garantire la ripresa della didattica in presenza anche nelle scuole superiori. Su questo tema abbiamo avuto oggi un confronto approfondito con i ministri Boccia, Speranza, Lamorgese, De Micheli ed Azzolina". Lo ha affermato il presidente della Conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini. "La scuola rappresenta una priorità a cui dobbiamo dare risposte urgenti. E’ chiaro - ha continuato - che occorre muoversi guardando a due parametri imprescindibili: la sicurezza sanitaria ed il quadro epidemiologico da un lato, la sostenibilità del trasporto pubblico locale dall’altro. I tavoli con le prefetture stanno registrando soluzioni e collaborazioni positive. Andiamo avanti con determinazione per fare in modo che una volta decise le modalità delle riaperture delle scuole, dopo le festività, gli studenti e i docenti possano riprogrammare le attività didattiche e gli studi, e non si sia costretti a dannose marce indietro. Per questo occorrono il massimo della collaborazione istituzionale e percorsi condivisi".(com)