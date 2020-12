Grecia: portavoce governo, non abbassare la guardia contro Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le misure restrittive durante il periodo delle feste natalizie sono essenziali: lo ha dichiarato il portavoce del governo di Atene, Stelios Petsas, parlando all'emittente televisiva "Skai". Il portavoce ha invitato "a non abbassare la guardia" e non ha escluso la possibile introduzione di nuove restrizioni locali nelle aree di maggiore diffusione del contagio. Il portavoce ha quindi menzionato la regione di Kozani, dove sono entrate in vigore oggi misure più restrittive come avvenuto ieri in tre comuni dell'Attica occidentale. "Potete accogliere (in casa) altre quattro persone, ma queste quattro persone dovrebbero essere delle vostra famiglia allargata", ha dichiarato riguardo le riunioni durante le festività. (segue) (Gra)