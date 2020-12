Grecia: portavoce governo, non abbassare la guardia contro Covid-19 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo greco ha annunciato nei giorni scorsi nuove misure per il contrasto alla pandemia di Covid-19 per alcune aree del Paese. Il coprifuoco nei comuni dell'Attica occidentale di Elefsina, Mandra e Aspropyrgos inizierà alle 18 invece che alle 22 a partire da venerdì. Come spiegato dal vice ministro della Protezione civile Nikos Hardalias da Salonicco, i negozi al dettaglio, i saloni di parrucchiere, i centri estetici e le librerie torneranno chiusi nelle tre città dopo essere stati autorizzati a riaprire lo scorso fine settimana come parte dell'allentamento delle misure a livello nazionale. Le chiese in queste zone potranno solo cerimoniare funerali, a cui possono partecipare solo i parenti stretti del defunto, ha detto Hardalias. Alle 6 del mattino di ieri sono entrate in vigore le nuove misure per Elefsina, Mandra e Aspropyrgos mentre una rivalutazione sarà fatta la prossima settimana. Oggi le stesse misure sono entrate in vigore anche a Kozani. (Gra)