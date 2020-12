Raggi: centrosinistra su assoluzione sindaca, “bene ma sua amministrazione è fallimento” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'assoluzione nel processo a carico di Virginia Raggi non può che farci piacere, come garantisti ci siamo sempre astenuti dal dare giudizi prima ancora di conoscere l'esito delle sentenze. Resta però sotto gli occhi dei cittadini romani il totale fallimento di un'amministrazione e di una sindaca che per quasi 5 anni hanno governato nel peggiore dei modi la capitale”, ha commentato il capogruppo del Pd capitolino Giulio Pelonzi. “Sul piano politico quindi non possiamo invece esimerci dal sottolineare ancora una volta che l'ultima sentenza senza appello, e sarà emessa tra pochi mesi dagli elettori per sancire con una sonora bocciatura, il malgoverno della sindaca che ogni giorno continua ad abbattersi su una città sempre più in declino. Noi saremo protagonisti della battaglia politica per l'alternativa all'immobilismo e alla sciatteria di una compagine allo sbaraglio ormai giunta al capolinea. Guardiamo avanti con l'obiettivo della rinascita politica, sociale e civica di Roma”. Per Andrea Ciaccheri, “L'assoluzione di Virginia Raggi è la notizia che sgombera il campo da alibi: il centrosinistra sarà in campo con la sua proposta per sfidare il Movimento 5 stelle a guida Virginia Raggi e il centrodestra. Lo diciamo da sempre: urge che le forze politiche escano dal torpore e indichino il perimetro dell'alleanza democratica e progressista e la data delle primarie per scegliere il candidato o la candidata sindaca della coalizione. Siamo contenti per Virginia Raggi anche perché solo degli sciacalli potevano pensare di utilizzare le aule di tribunale per archiviare il peggior governo di Roma degli ultimi decenni. La Sindaca ha governato male Roma e per questo dobbiamo batterla con il consenso e la fiducia dei romani e delle romane. Senza scorciatoie”.(Rer)