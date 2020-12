Libia: presidente Guinea Condé, determinati a rafforzare sforzi per la pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Guinea è determinata a intensificare gli sforzi per trovare la pace finale in Libia. Lo ha detto il presidente della Repubblica di Guinea, Alpha Condé, in occasione del colloquio con il capo del parlamento di Tobruk, Aguila Salih, in visita a Conakry, secondo quanto riferisce il sito libico "Al Wasat". Secondo Condé è necessario aiutare la Libia a trovare una pace definitiva alla crisi. Il capo dello Stato della Guinea e Salih hanno discusso dei "modi e dei mezzi che possono rendere possibile la fine delle violenze in Libia". (Lit)