Legge Bilancio: M5s, via libera a ulteriori incentivi per auto elettriche per cittadini con Isee fino 30mila euro

- Dopo il rinnovo dell'incentivo rinforzato per le auto a basse emissioni, "la commissione Bilancio della Camera ha votato un altro emendamento a favore della mobilità elettrica per i cittadini con Isee basso". Lo annunciano i deputati del Movimento 5 stelle Giuseppe Chiazzese, Luca Sut, Azzurra Cancelleri e Vita Martinciglio. "La norma prevede un contributo del 40 per cento a chi acquista un'auto elettrica con prezzo non superiore a 30mila euro più Iva, senza obbligo di rottamazione, e l'isee dell'acquirente dovrà essere inferiore ai 30mila euro. Ancora una misura a favore della mobilità elettrica e pulita e a sostegno di chi ha redditi più bassi, perché la transizione ecologica è un obiettivo che dobbiamo raggiungere senza lasciare indietro nessuno".(Com)