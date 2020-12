Brexit: ministro francese Beaune, non sacrificare interessi Ue per la fretta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I negoziati per un accordo sulla Brexit potrebbero proseguire anche dopo il termine fissato dal Parlamento europeo per domenica 20 dicembre. Lo ha dichiarato il ministro per gli Affari europei francese, Clement Beaune, invitando a non sprecare quanto fatto fino ad ora per la fretta. Il Parlamento europeo ha annunciato che ratificherà l'accordo sulla Brexit il 28 dicembre, ma ciò avverrà solo se i termini di questa intesa saranno concordati da Londra e Bruxelles entro la mezzanotte di domenica 20 dicembre. Secondo Beaune, tuttavia, non bisogna a tutti costi affrettarsi per trovare un accordo nelle prossime ore. "Può essere difficile e talvolta duro capire, ma è necessario prendere tempo e, ad ogni costo, non sacrificare i nostri interessi sotto la pressione del calendario", ha affermato il ministro francese. (Frp)