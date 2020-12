Milano: Rossello, con capitolo sport programma FI pronto, ora la parola al presidente Berlusconi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Seniores, millennials, categorie produttive e professionali, partite iva, casalinghe e professioniste, sentinelle verdi e imprenditrici, artigiani e pensionati, studenti e piccoli imprenditori, medici e professionisti sanitari, solo per citarne alcuni. In tantissimi hanno contribuito alla stesura del programma di Forza Italia per il Comune di Milano, pronto a essere vidimato dal Presidente Silvio Berlusconi. Ieri l'ultimo tassello con l'affinamento delle proposte meneghine per lo Sport. Cristina Rossello, il Commissario Cittadino che sta portando la squadra di Forza Italia Milano alla campagna elettorale, ha invitato alla full immersion con gli esperti il senatore FI Franco Carraro che ha chiarito come al nuovo Sindaco e alla nuova Giunta spetterà fin da subito il compito preparatorio per le prossime Olimpiadi Milano – Cortina del 2026. "Il Cio darà centinaia di milioni di euro al Comitato organizzatore", commenta il sottosegretario regionale Alan Rizzi, che chiede approfondimenti al Senatore Carraro e non esita a definirlo un "gigante del mondo sportivo". (segue) (Com)