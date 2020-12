Torino: Confesercenti, col Decreto Natale mancette ridicole, a rischio tenuta psicologica dei commercianti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo già detto quale sia il danno economico che le nuove restrizioni provocano alle imprese del commercio, in particolare a quelle della somministrazione. Possiamo aggiungere anche che il ristoro previsto è irrisorio e assolutamente inadeguato: le risorse stanziate per tutta l’Italia servirebbero a malapena per il solo Piemonte. E sottolineiamo pure il rischio chiusura per tante aziende con gravi ripercussioni per l’occupazione. Tutte cose vere, purtroppo, se stiamo ai semplici numeri. Ma oggi è venuto momento di concentrare l’attenzione su un altro elemento di cui finora si è tenuto poco conto, ma che sta diventando preoccupante e che emerge sempre più spesso dai confronti che ogni giorno ho con i colleghi: la tenuta psicologica di tanti operatori". Così Giancarlo Banchieri, presidente di Confesercenti Torino, sul 'decreto Natale' approvato ieri. Secondo le stime dell’ufficio studi di Confesercenti la nuove restrizioni in Piemonte comporteranno per le imprese del commercio un’ulteriore perdita di circa 700 milioni. Il solo divieto del pranzo di Natale e del cenone di Capodanno comporta per i ristoratori un mancato introito di circa 60 milioni. Tutto ciò si inserisce in un contesto di generale contrazione dei consumi natalizi quantificabile in circa il 20% rispetto al 2019. (segue) (Rpi)