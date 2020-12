Trasporti: Praga, allo studio introduzione collegamenti ferroviari notturni con Roma e Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comune di Praga avvierà negoziati con gli operatori nazionali delle ferrovie per introdurre nuove connessioni notturne con diverse città dell'Europa, incluse Milano, Roma e Venezia. E' quanto emerge dalle dichiarazioni del viceministro dei Trasporti Adam Scheinherr. "Praga ha una grande posizione per le connessioni notturne (di lunga percorrenza) per i treni. Un viaggio notturno in treno offre sicurezza e comfort mentre si viaggia attraverso l'Europa, anche con cabine private con letto e doccia", ha affermato evidenziando che le nuove connessioni con la capitale della Repubblica Ceca riguarderanno città europee ad una distanza tra gli 800 ed i 1500 chilometri. Secondo quanto affermato, il comune di Praga avvierà i negoziati per l'introduzione di nuove tratte ferroviarie con Francoforte, Amsterdam, Bruxelles, Parigi, Milano, Roma, Venezia, Amburgo e Copenhagen. "Quest'anno abbiamo notato che i cechi sono stati molto interessati a viaggiare di notte verso la Croazia", ha aggiunto citato dalla stampa locale.(Vap)