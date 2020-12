Legge Bilancio: Masi (M5s), approvato emendamento per incentivare turismo sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Angela Masi, portavoce del M5s in commissione Attività produttive alla Camera, annuncia che è stato approvato un emendamento alla legge di Bilancio per incentivare il turismo sostenibile. "Il turismo del futuro sarà necessariamente sempre più un turismo sostenibile, in grado di preservare cultura, economia del territorio e ambiente - spiega in una nota -. Per questo sono soddisfatta dell'approvazione del mio emendamento che va ad istituire un fondo sperimentale, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di un milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, per la formazione turistica esperenziale. Sarà uno strumento utile a migliorare le capacità professionali degli operatori del settore e ad educarli alla sostenibilità ambientale. Il Fondo è dedicato alle regioni del Mezzogiorno e la ripartizione sarà vincolata all'organizzazione di corsi di formazione organizzati sulla base della vocazione turistica del proprio territorio". (com)