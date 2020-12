Israele: sei mesi di proteste contro Netanyahu, manifestanti attendono il premier che riceverà vaccino anti Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Per la 25ma settimana consecutiva, i manifestanti del movimento che contesta la gestione del governo da parte del primo ministro, Benjamin Netanyahu, si stanno riunendo a Gerusalemme, Tel Aviv e altri punti del Paese, segnando sei mesi di proteste. Uno dei sit-in di protesta si svolgerà fra poco di fronte allo Sheba Medical Center di Tel Hashomer, dove Netanyahu arriverà per diventare il primo cittadino israeliano a ricevere il vaccino contro il coronavirus. A Gerusalemme, i manifestanti intendono radunarsi vicino al ponte delle corde e dirigersi a Paris Square, il luogo centrale delle manifestazioni nella capitale, adiacente alla residenza ufficiale del primo ministro a Balfour Street. I manifestanti chiedono le dimissioni di Netanyahu, coinvolto in tre diversi processi per presunta corruzione e per la gestione della crisi Covid-19.