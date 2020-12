Viabilità: Anas, Ss 36 chiusa in direzione Nord a Lissone (Mb) per incidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anas comunica in una nota che a causa di un incidente, lungo la strada statale 36 "del Lago di Como e dello Spluga" è temporaneamente chiusa al traffico la corsia di marcia in direzione Nord all'altezza di Lissone (Mb). Sono al momento in corso le operazioni disgombero e ripristino del piano viabile. Nell'impatto sono coinvolte due autovetture e una persona è rimasta ferita. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell'Ordine per la gestione dell'evento e per ripristinare la viabilità ordinaria nel più breve tempo possibile. (Com)