Legge Bilancio: via libera in commissione a fondo da un miliardo per autonomi

- Via libera della commissione Bilancio della Camera al fondo da un miliardo di euro nel 2021 per l’esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, con l’approvazione di un emendamento alla manovra. La misura servirà a ridurre gli effetti negativi sul reddito causati dall’emergenza Covid-19 e a favorire la ripresa della loro attività. Potranno beneficiare dell'esonero dei contributi solo i lavoratori autonomi che hanno percepito nell'anno di imposta 2019 un reddito non superiore i 50mila euro, e che hanno registrato un calo di fatturato nel 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto al 2019.(Rin)