Lombardia: De Corato, bene arresto banda di ladri di negozi di lusso, rimpatriarli subito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringrazio l'Arma dei Carabinieri per l'ottima operazione che ha portato all'arresto della banda di nomadi georgiani dedita ai furti nei negozi di lusso del Nord e Centro Italia. Un'indagine che non è stata facile a causa della scaltrezza di questi criminali senza fissa dimora che usavano, tra l'altro, documenti falsi e utenze con intestatari fittizi per sfuggire alle forze dell'ordine". Lo afferma in una nota l'assessore regionale alla sicurezza Riccardo De Corato in merito all'arresto di una banda di georgiani dediti ai furti nel Nord e Centro Italia. "Una parte dei georgiani ospiti in Italia - prosegue De Corato - è nota alle cronache e alle forze dell'ordine perché specializza in furti con destrezza in appartamento e nei negozi, proprio come in questo caso. Perché erano sul territorio italiano?". "Questi malviventi vanno rimpatriati al primo precedente di polizia, senza aspettare. Non devono essere lasciati liberi di delinquere, - conclude l'esponente di Fratelli d'Italia - ma rispediti immediatamente nei Paesi di origine". (Com)