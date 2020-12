Legge Bilancio: Pd, via libera in commissione a sospensione tasse per sport italiano fino a febbraio 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito democratico "esprime soddisfazione per l’approvazione all’unanimità dell’emendamento a prima firma Graziano Delrio, capogruppo Pd alla Camera, che prevede la sospensione dei versamenti delle imposte e dei contributi previdenziali, per lo sport italiano, fino a febbraio 2021”. Lo dichiara il deputato dem Claudio Mancini, proponente dell’emendamento, insieme ai deputati del Pd Andrea Rossi e Patrizia Prestipino. “Questa norma - aggiunge Prestipino - ridà fiato al mondo dello sport in questo momento dei grave crisi sociale ed economica, in cui lo sport ha subito una forte battuta d’arresto. E’ un importante segnale e spero che si intervenga ancora con ulteriori interventi mirati per ridare a tutto il settore un sostegno per un rilancio concreto”. “Questo è un provvedimento - conclude Rossi - che serve a tutto il comparto sportivo italiano, fortemente provato dalle crisi economica, con introiti ridotti per mancanza di sponsorizzazioni e crisi di pubblico. La mediazione raggiunta, con il posticipo dei versamenti a fine febbraio, è comunque un segnale importante di come le istituzioni abbiano a cuore le sorti di questo importante settore, come già evidenziato dai vari soggetti e attori del mondo dello sport. Questo passaggio rappresenta un’iniziativa che guarda con fiducia e speranza ad altri interventi da realizzare nelle prossime settimane”. (Com)