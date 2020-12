Usa: Trump, attacco hacker “ingigantito” da media, dietro potrebbe esserci la Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’attacco hacker subito da dipartimenti e agenzie federali degli Stati Uniti è stato “ingigantito” dai “media delle fake news” e potrebbe anche essere responsabilità della Cina e non della Russia. Lo scrive su Twitter il presidente Donald Trump, che interviene per la prima volta pubblicamente sulla presunta intrusione di hacker nei sistemi informatici dei dipartimenti di Stato, dell’Energia, della Sicurezza nazionale e dell’Energia. Un episodio che alcuni esperti hanno definito in settimana “uno dei più grandi attacchi cibernetici di recente memoria”. “L’attacco è un affare molto più grande nei Media delle fake news di quanto non sia in realtà. Sono stato informato completamente e tutto è sotto controllo. Quando qualsiasi cosa succede lo slogan è sempre Russia, Russia, Russia perché, per ragioni finanziarie, i media sono terrorizzati dal discutere la possibilità che dietro ci sia la Cina (potrebbe!)”, si legge nel messaggio di Trump. (segue) (Nys)