Lombardia: da Regione 12 milioni di euro per protezione civile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare, 10 milioni di euro dovranno essere investiti per "garantire lo sviluppo di una rete di centri logistici per la protezione civile, a livello provinciale e regionale, a supporto dell'operatività delle Colonne mobili", mentre 2 milioni di euro dovranno servire "ad attuare le necessarie iniziative di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi intese a limitare i pericoli alla pubblica incolumità e i danni ambientali causati dagli incendi". "Grazie alla sensibilità dei gruppi consigliari che hanno accolto le mie sollecitazioni, nei prossimi tre anni avremo a disposizione un sostanzioso 'gruzzoletto' per intervenire in maniera efficace sull'operatività delle nostre Colonne mobili di Protezione civile e sui gruppi specializzati dell'Antincendio Boschivo (AIB)", conclude Foroni. (Com)