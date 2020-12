Russia-Bosnia: Lavrov restituirà icona regalata da Dodik dopo sospetti su provenienza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita di lunedì a Sarajevo da parte del ministro degli Esteri russo Lavrov è stata piuttosto problematica ed ha fatto emergere le difficoltà nei rapporti tra Russia e Bosnia, oltre che quelle interne alle istituzioni bosniache. Il 14 dicembre Lavrov ha avuto un incontro con Dodik e uno con il leader dell'Unione democratica croata (Hdz), Dragan Covic. Mentre gli esponenti musulmano e croato della presidenza della Bosnia Erzegovina, rispettivamente Sefik Dzaferovic e Zeljko Komsic, si sono rifiutati di incontrare il ministro degli Esteri russo. La decisione è stata presa dopo che il capo della diplomazia russa ha dichiarato tra le altre cose che l'Ufficio dell'Alto Rappresentante in Bosnia Erzegovina avrebbe dovuto essere chiuso molto tempo fa, perché il Paese è da tempo diventato membro del Consiglio di sicurezza dell'Onu. "Questo protettorato straniero, che rappresenta l'Ufficio dell'Alto rappresentante in Bosnia Erzegovina, è stato completamente superato. La sua esistenza mostra mancanza di rispetto per i popoli della Bosnia Erzegovina e la sovranità di questo Paese", ha detto Lavrov. Il ministro russo ha anche detto che "qualsiasi tentativo di rovesciare gli Accordi di Dayton" potrebbe avere conseguenze negative sull'equilibrio del Paese. (segue) (Rum)