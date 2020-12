Lazio: Zingaretti, da Regione 19 milioni per rimozione amianto da scuole e ospedali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta regionale del Lazio ha approvato la delibera che dà attuazione al piano di rimozione dell’amianto da edifici scolastici e strutture ospedaliere del Lazio con oltre 14 milioni di risorse a valere sul fondo sviluppo e coesione 2014-2020 integrate da 5,5 milioni di risorse libere regionali per le opere edili connesse. Sono coinvolti dal piano, 170 edifici scolastici, 149 Città metropolitana di Roma Capitale, uno nei Comuni di Alatri, Monte Romano, Morlupo, Roviano, 12 edifici a Tivoli e 5 nel Comune di Fiumicino. Le strutture ospedaliere sono in totale 46, 7 Asl Rieti, 11 Vt, 25 Asl Roma1, 3 Asl Roma 4. Ad annunciare la notizia il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti che spiega: "Si tratta di un piano di interventi atteso da anni che faremo partire nel 2021 e che permetterà finalmente di rimuovere l’amianto da un numero elevato di edifici scolastici e strutture ospedaliere. Un impegno - precisa il governatore - che avevamo preso e che abbiamo mantenuto ritenendo prioritari come sempre la salute pubblica e quella ambientale. Saranno compiuti anche interventi di messa in sicurezza e manutenzione al fine di ottenere degli edifici, così largamente frequentanti come le scuole e gli ospedali, luoghi più sicuri e più attrezzati". (segue) (Com)