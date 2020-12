Lazio: Zingaretti, da Regione 19 milioni per rimozione amianto da scuole e ospedali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’intervento che mettiamo in campo è frutto di un lungo lavoro di ricognizione dei fabbisogni relativi alla rimozione e smaltimento dell’amianto per l’edilizia ospedaliera e l’edilizia scolastica, portato avanti dalla direzione regionale salute e integrazione sociosanitaria e dalla direzione regionale infrastrutture e mobilità, con il coinvolgimento della direzione regionale programmazione economica e il supporto tecnico scientifico e operativo del Centro regionale amianto (Cra) - commenta l’assessore regionale al Bilancio, Alessandra Sartore -.Oggi abbiamo quindi un elenco dei 170 edifici scolastici e delle 46 strutture ospedaliere della nostra Regione su cui è necessario intervenire con il dettaglio dei relativi costi di rimozione, smaltimento e le opere edilizie necessarie per il ripristino dei luoghi. Finalmente possiamo intervenire con un Piano organico che consente di liberare gli edifici pubblici della nostra Regione dai rischi connessi alla presenza dell’amianto", conclude l'assessore. (segue) (Com)