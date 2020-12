Lazio: Zingaretti, da Regione 19 milioni per rimozione amianto da scuole e ospedali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il lungo lavoro svolto permetterà di rendere le nostre scuole, nonché le strutture ospedaliere, finalmente libere dall'amianto. Un Piano organico che consentirà di avere nel Lazio scuole più sicure, insieme agli altri lavori in corso o programmati sull’edilizia scolastica i quali prevedono investimenti per la messa in sicurezza, la manutenzione, l’adeguamento sismico, l’adeguamento dei sistemi anti-incendio”, aggiunge l’assessore regionale alle Infrastrutture, Mauro Alessandri. "Un intervento molto importante e che ci permetterà di mettere in sicurezza il patrimonio edilizio regionale - commenta l’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato -. E’ stato svolto un profondo lavoro di ricognizione degli interventi necessari e oggi siamo pronti con un Piano integrato che cambierà le nostre strutture e le renderà sempre più sicure e moderne". (Com)