Algeria-Francia: telefonata Tebboune-Macron, focus du relazioni bilaterali

- Il presidente della Repubblica algerina, Abdelmadjid Tebboune, ha ricevuto oggi una telefonata dall'omologo francese, Emmanuel Macron. Lo ha annunciato la presidenza. Si tratta della prima telefonata tra i due capi di Stato da quando il presidente Tebboune è stato ricoverato in Germania in seguito al contagio con il coronavirus lo scorso ottobre. I due leader hanno discusso delle rispettive condizioni di salute e si sono augurati reciprocamente una pronta guarigione. Nel corso del colloquio, Macron ha informato Tebboune che il rapporto riguardante il dossier della memoria, condotto da parte francese dallo storico Benjamin Stora, "sarà pronto nel mese di gennaio prossimo". Le parti hanno concordato di sentirsi telefonicamente a gennaio, per discutere di diversi fascicoli e questioni di interesse comune, in particolare questioni regionali e, in particolare, la situazione in Libia, Mali e Sahara occidentale. (Ala)