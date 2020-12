Roma 2021: Giro (FI), ora Raggi più forte, centrodestra scelga bene suo candidato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ancora una volta sono orgoglioso di essere stato dalla parte giusta. Ho dichiarato prima, e non dopo che passasse il carro del vincitore, che la sindaca Virginia Raggi andava assolta. Ed è stata assolta. Il teorema delle procure non si reggeva in piedi e i giudici del Primo e del Secondo grado l'hanno demolito. È già accaduto in passato". Lo dichiara in una nota il senatore di FI Francesco Giro. "Dei giudici onesti e rigorosi hanno restituito onore all'ex sindaco Ignazio Marino dalle accuse idiote alimentate da un ampio schieramento politico trasversale. E oggi volevano tentare un altro colpo con Virginia Raggi. Hanno perso, ma questa volta la sconfitta è stata clamorosa e ha impedito una defenestrazione come accadde invece per Ignazio. Ora la sindaca Raggi è piu forte. Inutile girarci intorno - aggiunge Giro -. Mi auguro allora che il centrodestra scelga presto e scelga bene il suo candidato. Che sia credibile al 100x100 su tre temi : lotta allo spaccio di droga (eroina e cocaina) e sicurezza; il lavoro per i giovani; il decoro e la salute pubblica. Oltre ad essere credibile su questi tre temi dovrà essere immacolato. Non aggiungo altro. Altrimenti amici miei si perde. Non occorre essere un mago per predirlo", conclude. (Com)