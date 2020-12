Armenia: premier Pashinyan onora caduti del Nagorno-Karabakh in mezzo a nuove proteste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier armeno Nikol Pashinyan e altri rappresentanti del governo di Erevan hanno onorato i caduti nel recente conflitto del Nagorno-Karabakh nel cimitere militare di Yerablur. L'ingresso nel cimitero da parte del capo del governo è stato piuttosto problematico, in quanto si sono registrati momenti di tensione con alcuni manifestanti che hanno cercato di bloccare gli accessi in segno di protesta contro Pashinyan. Tra i manifestanti, comuni cittadini ma anche veterani di guerra e familiari dei caduti. I sostenitori di Pashinyan hanno in precedenza "scortato" il primo ministro armeno nella processione in ricordo dei caduti e delle vittime del recente conflitto nel Nagorno-Karabakh, partita da piazza della repubblica a Erevan e diretta al cimitero militare di Yerablur. (segue) (Res)