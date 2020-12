Armenia: premier Pashinyan onora caduti del Nagorno-Karabakh in mezzo a nuove proteste (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ufficio stampa del governo armeno ha smentito nei giorni scorsi le indiscrezioni secondo cui il primo ministro Pashinyan intenderebbe annunciare le sue dimissioni il 31 dicembre. "Le voci secondo cui il primo ministro avrebbe pianificato di annunciare le sue dimissioni nel discorso di Capodanno non sono vere. Questa è disinformazione", ha riferito l’ufficio stampa. Nikol Pashinyan è da settimane al centro delle polemiche per la firma del trattato di cessazione delle ostilità in Nagorno-Karabakh con Russia e Armenia. L’opposizione contesta, attraverso proteste di piazza, al capo del governo la firma di un accordo troppo svantaggioso e una gestione deficitaria del mese e mezzo di conflitto svoltosi fra il 27 settembre e il 9 novembre. (Res)