Germania: Merkel ai cittadini, video chiamate siano alternativa a incontri questo Natale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini tedeschi dovrebbero evitare di visitare i propri familiari durante questo Natale, potendo usare come alternativa le video chiamate per farsi gli auguri. E' l'appello lanciato oggi dalla cancelliera tedesca Angela Merkel. "Loro sanno quello che significa potersi parlare solo su Skype per un lungo periodo di tempo invece che stare insieme", ha affermato Merkel in riferimento a coloro che vivono lontani dai propri familiari, invitando tuttavia la cittadinanza a resistere per evitare conseguenze gravi dal punto di vista dei contagi per il Covid-19. "Quello che aspetta molti di noi in questo Natale è la normalità per le persone in missione all'estero", ha aggiunto Merkel. (Geb)