Usa: Covid, distribuzione vaccino Moderna già iniziata

- È già iniziata negli Stati Uniti la distribuzione del vaccino sviluppato dalla casa farmaceutica Moderna, che ha ottenuto ieri l’approvazione dell’Agenzia del farmaco e dell’alimentazione (Food and Drug Administration, Fda) per l’uso d’emergenza. Lo ha reso noto oggi in conferenza stampa il generale Gustave Perna, direttore operativo dell’Operazione Warp Speed, l’iniziativa lanciata dall’amministrazione del presidente Donald Trump per lo sviluppo e la distribuzione dei vaccini contro la Covid-19. “Le scatole sono già state preparate e caricate oggi. Le spedizioni, ad opera delle aziende FedEx e Ups, inizieranno domani e porteranno i vaccini in tutti gli Stati Uniti. Questa settimana, in totale, abbiamo distribuito 7,9 milioni di dosi di vaccini tra Pfizer e Moderna”, ha spiegato il generale.(Nys)