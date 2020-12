Legge Bilancio: Villarosa, Fondo per il sostegno del settore festival e musica jazz

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’emergenza epidemiologica ha colpito gravemente il settore degli eventi e dello spettacolo". Lo sottolinea in una nota il sottosegretario al ministero dell’Economia e delle Finanze Alessio Villarosa, ricordando che "le misure restrittive per la gestione dell’epidemia e le connesse spiacevoli conseguenze economiche stanno mettendo in ginocchio tutto il comparto. Sia nelle sedi parlamentari che governative - prosegue Villarosa - ho sempre sostenuto la necessità di predisporre intervento ad hoc per rilanciare il settore. Tra i vari interventi predisposti per la manovra, degno di menzione è l’istituzione di un Fondo, con la dotazione iniziale di 3 milioni, nello stato di previsione del Mibact per finanziare festival, cori, bande e musica jazz. Ringrazio la collega M5s Carbonaro per aver depositato e sostenuto questa importante iniziativa". (Com)