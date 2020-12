Iraq: Banca centrale svaluta il tasso di cambio con il dollaro di oltre il 20 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Iraq ha svalutato il dinaro di circa il 20 per cento rispetto al dollaro, a causa della carenza di liquidità dovuta alla diminuzione del prezzo del petrolio e dai tagli alla produzione di greggio. Secondo quanto riferisce un comunicato stampa, la Banca centrale ha portato il tasso ufficiale a 1.450 dinari per dollaro, rispetto ai 1.190 in precedenza. La Banca centrale sta adottando misure per evitare di esaurire le sue riserve in valuta estera, con il governo il mese scorso alla ricerca di pagamenti anticipati in cambio di un contratto di fornitura di greggio a lungo termine. (Res)