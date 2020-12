Legge Bilancio: M5s, ammortizzatore sociale autonomi conquista sociale Movimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'introduzione di un ammortizzatore sociale anche per i lavoratori autonomi "è un'altra conquista sociale del del Movimento 5 stelle e un fatto storico. Abbiamo raggiunto l'obiettivo in questa manovra in accordo con le altre forze di maggioranza e con quelle di opposizione". Lo dichiarano Niccolò Invidia, capogruppo del Movimento 5 stelle in commissione Lavoro, e Teresa Manzo, capogruppo del Movimento 5 stelle in commissione Bilancio alla Camera. "Nel 2021 l'Inps erogherà l'Iscro ai titolari di partita Iva con gestione separata che registreranno un calo di fatturato di almeno il 50 per cento, rispetto alla media del fatturato del triennio precedente. Si tratta di una indennità di sei mesi, che potrà arrivare fino ad 800 euro mensili. Inoltre - sottolineano i parlamentari - abbiamo previsto l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti a lavoratori autonomi e professionisti. Continuiamo a lavorare per tutelare tutti i lavoratori". (Com)