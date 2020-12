Roma: Figliomeni (Fd'I), Collatino pulito grazie a Retake planet onlus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa mattina ho avuto il piacere e la grande soddisfazione di partecipare attivamente, insieme ai ragazzi di Roma Retake collatino, coordinati da Emanuele Sabino, ed ai volontari della Planet onlus, rappresentati da Mirella Flumine, alla pulizia e raccolta di foglie e rifiuti su via Collatina da piazza Mangano a viale della Venezia Giulia". Lo dichiara in una nota Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d'Italia e vice presidente dell'Assemblea Capitolina. "Muniti di pale, rastrelli, scope e tutto l’occorrente, insieme a Patrizio Platania e Christian Belluzzo, entrambi con esperienze di amministratori del V municipio, abbiamo trascorso molte ore insieme riempiendo di foglie decine e decine di sacchi, anche per liberare le caditoie, togliere da strada e marciapiedi molti rifiuti ed evitare gli allagamenti che di solito creano molti disagi e danni. È stato molto gratificante ricevere i complimenti e le richieste di partecipazone da parte dei passanti e dei commercianti, è proprio questo lo spirito che serve quando si tratta di compiere un'opera utile alla comunità. Confidiamo che il lavoro di oggi serva anche a far acquisire maggiore consapevolezza alle istituzioni sulla necessità di un maggiore impegno vista la grande collaborazione dei cittadini impegnati nel rispetto e nella cura dei propri quartieri”.(Com)